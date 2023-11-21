Andy-graphic

Андрей Andy-graphic

 
40 летУкраина/Кривой Рог
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 часа назад
Доступный дизайн

Telegram: @Awebd

Результатом моей работы будет полностью готовый для верстки дизайн в формате psd или figma + все используемые в дизайне шрифты!

Что необходимо для заказа:

1. сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн

2. сформулировать Ваши пожелания по цветам, стилю

3. если имеется контент (фотографии, текст), предоставить

4. примеры сайтов, которые нравятся по дизайну

* При необходимости, проконсультирую и помогу с составлением задания.

Figma
4 из 5
по оценкам заказчиков
97%
заказчиков рекомендуют
$110
средняя цена заказа
39%
заявок принято заказчиками
9
постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
ТОП-5
Дизайн сайтов
Лучший веб-дизайнер декабря
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Отзывы заказчиков
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
день назад
$70
10 баллов
3 дня назад
Дизайн мобильного приложения
новый отзыв
Профессионал своего дела !! Оперативно и качественно ! Рекомендую !
Отлично поработали, Никаких нареканий не возникло, продолжиаем работать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
R0LeXx
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
8 дней назад
Дизайн по макету, одна страничка
новый отзыв
Отличный дизайнер! Обращаемся не первый раз, все как всегда на высшем уровне и оперативно! Рекомендую всем
В очередной раз рекомендую. Все прошло гладко и оперативно. Продолжаем работу.
Ответный отзыв
Erreke
41 годКазахстан
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$120
10 баллов
месяц назад
Создать макет в фигме для сайта
новый отзыв
Андрей выполнил работу даже раньше обозначенного срока. Вносил предложения. Задавал уточняющие вопросы. Был всегда на оперативной связи, сообщал ход работ. Работой доволен.
Правильная постановка задачи, своевременная оплата, оперативное внесение правок. Рекомендую.
Ответный отзыв
donik102
Данияр 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$350
10 баллов
месяц назад
Необходимо нарисовать дизайн и элементы игры
Отличная работа! Результатом доволен.
Интесная задача. Продолжаем сотрудничество, рекомендую!
Ответный отзыв
DP_Studio
Дмитрий 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
8 баллов
2 месяца назад
Дизайн первой страницы сайта
Приятный в общении исполнитель, всегда быстро отвечает на сообщения, придерживается сроков. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо за интересный опыт. Рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
175 отзывов(-1)
$10/час
от $35от 1 дня
#4
Дизайн мобильных приложений
6 отзывов
$7/час
от $35от 1 дня
#3