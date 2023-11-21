Андрей Andy-graphicAndy-graphic
40 летУкраина/Кривой Рог
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 часа назад
193 отзыва
3 новых(-1)
Доступный дизайн
Telegram: @Awebd
Результатом моей работы будет полностью готовый для верстки дизайн в формате psd или figma + все используемые в дизайне шрифты!
Что необходимо для заказа:
1. сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн
2. сформулировать Ваши пожелания по цветам, стилю
3. если имеется контент (фотографии, текст), предоставить
4. примеры сайтов, которые нравятся по дизайну
* При необходимости, проконсультирую и помогу с составлением задания.
4 из 5
по оценкам заказчиков
97%
заказчиков рекомендуют
$110
средняя цена заказа
39%
заявок принято заказчиками
9
постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
ТОП-5— Дизайн мобильных приложений
ТОП-5— Дизайн сайтов
— Лучший веб-дизайнер декабря
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 дня назад
Дизайн мобильного приложения
— новый отзыв
Профессионал своего дела !! Оперативно и качественно ! Рекомендую !
Ответный отзыв
Отлично поработали, Никаких нареканий не возникло, продолжиаем работать дальше. Рекомендую!
$30
10 баллов
8 дней назад
Дизайн по макету, одна страничка
— новый отзыв
Отличный дизайнер! Обращаемся не первый раз, все как всегда на высшем уровне и оперативно! Рекомендую всем
Ответный отзыв
В очередной раз рекомендую. Все прошло гладко и оперативно. Продолжаем работу.
$120
10 баллов
месяц назад
Создать макет в фигме для сайта
— новый отзыв
Андрей выполнил работу даже раньше обозначенного срока. Вносил предложения. Задавал уточняющие вопросы. Был всегда на оперативной связи, сообщал ход работ. Работой доволен.
Ответный отзыв
Правильная постановка задачи, своевременная оплата, оперативное внесение правок. Рекомендую.
$350
10 баллов
месяц назад
Отличная работа! Результатом доволен.
Ответный отзыв
Интесная задача. Продолжаем сотрудничество, рекомендую!
$100
8 баллов
2 месяца назад
Приятный в общении исполнитель, всегда быстро отвечает на сообщения, придерживается сроков. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный опыт. Рекомендую.
Дизайн сайтов
175 отзывов(-1)
$10/час
от $35от 1 дня
#4
Дизайн мобильных приложений
6 отзывов
$7/час
от $35от 1 дня
#3