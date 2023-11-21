Доступный дизайн

Telegram: @Awebd

Результатом моей работы будет полностью готовый для верстки дизайн в формате psd или figma + все используемые в дизайне шрифты!

Что необходимо для заказа:

1. сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн

2. сформулировать Ваши пожелания по цветам, стилю

3. если имеется контент (фотографии, текст), предоставить

4. примеры сайтов, которые нравятся по дизайну

* При необходимости, проконсультирую и помогу с составлением задания.