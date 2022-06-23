DP_Studio

Дмитрий DP_Studio

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
20 дней назад
Студия Веб-разработки DP Studio

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Отзывы заказчиков

infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$100
10 баллов
3 года назад
Затюнить и наполнить сайт на тильде
Tilda
ГУд
Все хорошо
Ответный отзыв
smartartcoder
Петр 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
3 года назад
На сайте на 1С Битрикс есть ряд доработок по готовому уже ТЗ
Рад сотрудничеству! все в срок! высшего качества! очень доволен и рекомендую! продолжаем сотрудничество!
Отличный заказчик. Всегда онлайн, четко поставленное ТЗ, оплата в день выполнения
Ответный отзыв
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$25
10 баллов
3 года назад
Исправить верстку 2-х страниц
Верстка сделала отлично. Все замечания по ТЗ учтены. Спасибо за работу.
Четкое ТЗ, всегда онлайн, относится с пониманием к задержкам. Заказчика рекомендую.
Ответный отзыв
zhenyachet
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Внедрить смс отправку в плагин с резервированием даты на ремонт.
WordPress
Стрался выполнить заказ. Не вышло. Но был на контакте и все объяснил.
Хороший заказчик, технически заказ нельзя было выполнить, он отнёсся с пониманием. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
infotaranstudio
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$110
10 баллов
3 года назад
Сверстать сайт на тильде
Tilda
Всё супер
С заказчиком работаем на постоянной основе, очень приятно работать вместе, все нюансы нашей работы понимает и никаких проблем во время не возникает, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
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