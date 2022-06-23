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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Все хорошо
$40
10 баллов
3 года назад
1С
Рад сотрудничеству! все в срок! высшего качества! очень доволен и рекомендую! продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда онлайн, четко поставленное ТЗ, оплата в день выполнения
$25
10 баллов
3 года назад
Верстка сделала отлично. Все замечания по ТЗ учтены. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, всегда онлайн, относится с пониманием к задержкам. Заказчика рекомендую.
$40
10 баллов
3 года назад
WordPress
Стрался выполнить заказ. Не вышло. Но был на контакте и все объяснил.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, технически заказ нельзя было выполнить, он отнёсся с пониманием. Рекомендую к сотрудничеству
$110
10 баллов
3 года назад
Tilda
Всё супер
Ответный отзыв
С заказчиком работаем на постоянной основе, очень приятно работать вместе, все нюансы нашей работы понимает и никаких проблем во время не возникает, всегда на связи. Рекомендую!
Веб-программирование
16 отзывов
$15/час
#250
HTML-верстка
5 отзывов
$15/час
#584
Интернет-магазины
4 отзыва
$15/час
#78
Системы управления (CMS)
3 отзыва
$15/час
#284
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$15/час
#255
Тестирование сайтов
нет отзывов
$15/час
#554