Требуется наполнить интернет-магазин товарами на платформе 1С-Битрикс. Необходимо настроить конструктор, заполнить разделы товарами и интегрировать с 1С. Подходят специалисты с опытом работы в 1С-программировании и настройке интернет-магазинов.
На сайте на 1С Битрикс есть ряд доработок по готовому уже ТЗ
На сайте на 1С Битрикс есть ряд доработок по готовому уже ТЗ.Предоставлю заинтересованным разработчикам.
Выбранный исполнитель
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