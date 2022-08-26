Требуется конвертация пяти баз 1С 77 (ЗАРПЛАТА И КАДРЫ) в формат 1С 83. Необходим перенос данных в читаемом виде. Базы представлены в архиве, некоторые из них не открываются. Учитывайте, что архивы 2001 года могут быть не структурированы.