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Сайт: https://aim-time.com/

1)Убрать ошибку 503

2)Сделать так, чтобы на странице с мероприятиями фильтр работал без указания месяца (если нажимаешь год, то показывает все мероприятия, которые произошли в этом году)

3)В хедере вкладка калькулятор стоял перед вкладкой "мероприятия"

4)Добавить на вкладку благодарности "баннер" - фотки пришлю

5)Вместо ru - поставить com, чтобы выдавался в поисковой системе