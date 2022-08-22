Требуется настроить обмен данными между 1С и сайтом на платформе WooCommerce. Необходимо правильно настроить отбор и сортировку товаров для их корректной выгрузки на сайт. Имеется купленный модуль обмена, требуется профессиональный подход к настройке.
Внести правки на сайт
Сайт разработан на 1C
Сайт: https://aim-time.com/
1)Убрать ошибку 503
2)Сделать так, чтобы на странице с мероприятиями фильтр работал без указания месяца (если нажимаешь год, то показывает все мероприятия, которые произошли в этом году)
3)В хедере вкладка калькулятор стоял перед вкладкой "мероприятия"
4)Добавить на вкладку благодарности "баннер" - фотки пришлю
5)Вместо ru - поставить com, чтобы выдавался в поисковой системе
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется исправить ошибку округления в 1С бухгалтерии версии 7.7, релиз 18.01.1. Необходимо вернуть копейки в банковских выписках, где суммы округляются автоматически.Закрыт3 года назад
Требуется конвертация пяти баз 1С 77 (ЗАРПЛАТА И КАДРЫ) в формат 1С 83. Необходим перенос данных в читаемом виде. Базы представлены в архиве, некоторые из них не открываются. Учитывайте, что архивы 2001 года могут быть не структурированы.Закрыт3 года назад
Требуется провести анализ данных в двух таблицах: ведомости по товарам на складах и остаткам товаров. Необходимо выяснить причины расхождений и предпринять меры по их устранению. Также требуется решить проблему с дублированием штрих-кодов для наименований товаров в карточке товара.Закрыт3 года назад
Требуется интеграция 1С в проект Битрикс. Основные задачи включают интеграцию номенклатуры, выгрузку нескольких видов цен и контрагентов. Ожидается качественное выполнение задач с учетом особенностей платформы.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка расчета оплаты водителю в путевом листе в системе 1С. Необходимо учесть новые виды оплаты и реализовать расчет по рейсам ПТУ, а также без документа реализации. Техническое задание прилагается.1С-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать отчет о продажах в 1С Бухгалтерия для Беларуси версии 1.6. Требуется создать кнопку в журнале счета, которая генерирует отчет об оплаченных счетах по менеджерам с общими суммами по всем счетам. Учитывать функционал для удобного использования и корректного отображения данных.1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для выполнения нескольких задач по интеграции 1С-Битрикс. Необходимо обновление ядра Битрикс, а также интеграция с системами iiko и PremiumBonus. Ищем профессионала с опытом в 1С-программировании.1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Необходима верификация бинара для 1С-программирования. Ожидается проверка и подтверждение баланса. Укажите опыт работы с подобными задачами.1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать доработки в 1С УТ 8.3, включая возможность формирования розничной стоимости товара в зависимости от себестоимости: чем ниже закупочная цена, тем выше процент наценки и наоборот. Также необходимы дополнительные доработки, уточняйте детали.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад