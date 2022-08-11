Сделать доработки в 1С УТ 8.3

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки430 просмотров

Необходимо реализовать возможность формирования розничной стоимости товара исходя от ее себестоимости. Чем дешевле закупочная стоимость товара, тем больше процент наценки, чем товар дороже, тем меньше процент наценки.

И также необходимы другие доработки.

3 года назад
Rourke
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Регулярная помощь по Bitrix ( 1С-Битрикс )

    Требуется профессионал для регулярной помощи по 1С-Битрикс. Задачи включают корректировку начисления бонусов, изменение логики записи, вывод бонусов, обновление компонентов и интеграцию с iiko и PremiumBonus. Ищем адекватного специалиста для периодических задач.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот автоответчик на отзывы Wildberries

    Требуется помощь в проверке и запуске бота автоответчика на отзывы Wildberries, написанного в Zennoposter. Необходимо выявить ошибки и настроить его работу на 4 товара для корректного функционирования.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключение УНФ к 1С

    Требуется подключить УНФ к 1С для офлайн-магазина и сайта на платформе insales. Необходимо обеспечить интеграцию с платежной системой Юкасса для корректной работы кассы. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех технических требований.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция системы Paymart в интернет магазине CMS Битрикс

    Требуется интеграция платежной системы Paymart в интернет-магазин на платформе CMS Битрикс. Клиенты смогут оплачивать товары рассрочкой. Имеется документация для интеграции. Укажите срок выполнения работ и стоимость.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно разработать хранение для цифровых товаров и их отправку bitrix

    Требуется разработать систему хранения кодов цифровых товаров и их автоматическую отправку при получении заказа в 1С-Битрикс. Необходима реализация обработки событий для автоматизации процесса. Подробности по настройке и реализации указаны в описании.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • 1c внедрение УНФ

    Задача включает внедрение 1С:Управление Небольшим Бизнесом (УНФ) на платформе 1С:Фреш. Для выполнения ознакомьтесь с техническим заданием, представленным во вложении.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать в бас куп динамические наборы

    Требуется разработка функционала в 1С для создания динамических наборов из базовой единицы с различными весами (7, 25, 50, 100, 105, 200, 210 гр.). Необходимо реализовать выбор позиций и фасовок, после чего по нажатию кнопки формировать наборы.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка на сайте битрикс 1С

    $9

    Необходимо выполнить доработку одной страницы сайта на платформе Битрикс 1С согласно приложенному техническому заданию. Ожидаются знания в 1С-программировании для качественного выполнения задачи.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад