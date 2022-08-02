Бот автоответчик на отзывы Wildberries

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка296 просмотров

Есть готовый бот, написанный в Zennoposter (бот автоответчки на отзывы Wildberries) но он не запускается, не можем понять в чем причина. Нужно проверить ошибки и запустить его на 4 товара, чтобы работал исправно.

3 года назад
guest_16579106171037
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Бизнес
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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