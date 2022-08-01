Нужно разработать хранение для цифровых товаров и их отправку bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка285 просмотров

Нужна возможность хранить коды в пуле и чтоб отправлялись автоматически при получении заказа

Разработчик описал как это сделать

Как реализовать самостоятельно:

1. В настройках обработки заказов ^1 модели DBS на вкладке Статусы заказов выберите Флаг оплаты в поле Заказ предоплачен;

2. Реализуйте обработчик события OnSaleOrderPaid ^2 на базе примера ^3.

Реализовать решение самостоятельно можно с помощью партнеров 1С-Битрикс ^4.

^1 - Маркет для продавцов -> Обработка заказов из маркетплейса -> Настройки

^2 - https://dev.1c-bitrix.ru/api_d7/bitrix/sale/events/order_special.php

^3 - https://gist.github.com/yandexmarketforbitrix/1b3207eae7fafed3a9c418cabd47f3d1

^4 - https://www.1c-bitrix.ru/partners/

3 года назад
guest_16593524653314
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
148 отзывов
3 года назад

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