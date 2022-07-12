Приветствую!

Есть 5 прайсов поставщиков в эксельном формате, которые мы загружаем к нам в 1С через обработчик, предварительно прописав соответствие позиции поставщика к нашей.

Товар пересекается... И нет возможности по каждому поставщику произвести ценообразование, так как оно уже будет сделано...

Необходимо доработать 1С, что б при установке цен по прайсу поставщиков, бралась минимальная цена, а та что выше не учитывалась.

Также нужно доработать загрузку YML или XML фаила с товарами к нам в 1С.