Необходимо скачать обработку из Инфостарта. Задача для обладателей аккаунтов с подпиской. Для скачивания требуется наличие стартмани. Ссылка на ресурс предоставлена.
Интеграцию 1с и Telegram
Нужно, чтобы информация о просроченной дебиторской задолженности по контрагенту из 1с попадала в чат бот Telegram, либо, чтобы она туда выгружалась по запросу в чат-бот. Вместо телеграм можно использовать и другие каналы. Задача в том, чтобы агент не брал заявку от магазина, по которому есть просрочка
также было бы очень хорошо, если бы чат бот мог подсказать через сколько дней задолженность станет просроченной
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