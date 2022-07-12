Интеграцию 1с и Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Нужно, чтобы информация о просроченной дебиторской задолженности по контрагенту из 1с попадала в чат бот Telegram, либо, чтобы она туда выгружалась по запросу в чат-бот. Вместо телеграм можно использовать и другие каналы. Задача в том, чтобы агент не брал заявку от магазина, по которому есть просрочка

также было бы очень хорошо, если бы чат бот мог подсказать через сколько дней задолженность станет просроченной

3 года назад
guest_15852151344295
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