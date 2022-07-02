[table]Задача1.1. Настройка лидогенерации (учет лидов по первичным обращениям), распределение по воронкам продаж;

1.2. Настройка воронок продаж (по направлениям услуг, где этапы типизированы). Автоматизация переходов по этапам.

1.3. Настройка каналов продаж/общения (Почта, Телефония, Мессенджеры, Чат-бот для клиентов и Чат-бот для Исполнителей в Телеграмм).

2.1. Настройка автоматических задач Исполнителям (список дел) при переходе Сделки с этапа на этап. Возможность сортировки Сделок по Исполнителям задач

2.2. Настройка собственных полей по Воронкам продаж (типам услуг). Автоматизация их заполнения при создании Лида

2.3. Ведение финансового учета внутри Сделки (поступление/расходы по задачам Исполнителям)

2.4.Настройка форм документов (шаблонные формы генерируются в готовые формы на основании п.2.2)

2.5. Двусторонняя интеграция с 1С

[/table]