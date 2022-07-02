Необходимо выполнить доработку выгрузки данных из 1С. Техническое задание будет предоставлено по запросу. Ожидается качество и соблюдение сроков.
Настройка и автоматизация процессов на Битрикс24
[table]Задача1.1. Настройка лидогенерации (учет лидов по первичным обращениям), распределение по воронкам продаж;
1.2. Настройка воронок продаж (по направлениям услуг, где этапы типизированы). Автоматизация переходов по этапам.
1.3. Настройка каналов продаж/общения (Почта, Телефония, Мессенджеры, Чат-бот для клиентов и Чат-бот для Исполнителей в Телеграмм).
2.1. Настройка автоматических задач Исполнителям (список дел) при переходе Сделки с этапа на этап. Возможность сортировки Сделок по Исполнителям задач
2.2. Настройка собственных полей по Воронкам продаж (типам услуг). Автоматизация их заполнения при создании Лида
2.3. Ведение финансового учета внутри Сделки (поступление/расходы по задачам Исполнителям)
2.4.Настройка форм документов (шаблонные формы генерируются в готовые формы на основании п.2.2)
2.5. Двусторонняя интеграция с 1С
[/table]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется внедрить 1С для управления производственным процессом, добавить два склада (сырья и готовой продукции), а также обеспечить контроль продаж и договоров. Необходима реализация на 3 пользователя с учетом смешанной оплаты и других финансовых аспектов. Срок выполнения - 15 дней, оплата поэтапная.Закрыт3 года назад
Требуется разработать программное обеспечение для региональных представителей на платформе 1С. ПО должно упрощать отчетность, учитывать тару с отработанным маслом и предоставлять фильтрацию данных по различным критериям. Важно реализовать функциональный интерфейс, позволяющий работать с документами и отчетами в одном окне. Срок выполнения - до ночи вторника.Закрыт3 года назад
- $10
Разработать простую учётную систему 1С, включающую подсистемы, справочники, документы и обработки. Код должен содержать процедуры, функции, арифметические операции, обработку ошибок и вывод сообщений пользователю. Пример: система для выдачи билетов в кино с информацией о фильмах и посетителях.Закрыт3 года назад
Требуется разработать конфигурацию на 1С с нуля для автоматизации рабочего процесса в небольшой фирме, предоставляющей услуги. Необходимо определить сферу деятельности и дополнить типовой бизнес-процесс новым шагом. Подробное ТЗ представлено в приложенных файлах. Дедлайн выполнения — 24 июня в 19:00.1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь программиста для настройки оформления заказа в системе 1С-Битрикс. Макет и каталог развёрнуты, необходимо завершить интеграцию и оптимизацию процесса оформления.1С-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Разработайте простую учетную систему с использованием объектов 1С, включая подсистемы, справочники, документы и обработки. Необходимо реализовать обработку ошибок ввода данных и использовать процедуры, функции, арифметические операции, конкатенацию строк и сложение дат. Пример: учетная система для выдачи билетов в кинотеатр с отображением информации о фильмах и посетителях.Закрыт3 года назад
Необходимо выполнить задание по 1С-программированию с использованием C++. Все детали указаны в приложенных файлах Word, раздел 2 и 3. Важные аспекты задания изложены в документах.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать простую учётную систему с использованием объектов 1С: подсистемы, справочники, документы и обработки. Код должен включать процедуры, функции и арифметические операции. Пример: система для выдачи билетов в кинотеатре с учетом оставшегося времени до начала сеанса и информации о проданных билетах. Контрольная работа в формате DT.Закрыт3 года назад
Требуется подключить кассу ШТРИХ-М к выбранной конфигурации 1С. Необходим опыт в 1С-программировании и настройке кассового оборудования. Обеспечить правильное функционирование системы для удобства работы.Закрыт3 года назад