Необходимо разработать простую учётную систему с использованием объектов 1С: подсистемы, справочники, документы и обработки. Код должен включать процедуры, функции и арифметические операции. Пример: система для выдачи билетов в кинотеатре с учетом оставшегося времени до начала сеанса и информации о проданных билетах. Контрольная работа в формате DT.