Необходимо выполнить доработку выгрузки данных из 1С. Техническое задание будет предоставлено по запросу. Ожидается качество и соблюдение сроков.
Написание POST-запроса
Кастомная тестовая конфигурация, необходимо, чтобы при нажатии кнопки на форме отправлялся POST-запрос с токеном и телом (json на создание элемента в сторонней CRM, данные берутся из 1с)
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