Необходимо загрузить товары в 1с через табличную форму

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки711 просмотров

Приветствую всех! Есть 1с ут и список товаров в excel. Нужно добавить товары, остатки и цены.

3 года назад
arinov
40 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Віталіна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кадыржан
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
91 отзыв
3 года назад
ТОП-5
1С-программирование

  • Похожие заказы

  • Настройка FTP из 1С УТ на сайт opencart

    Необходимо настроить FTP из 1С УТ для корректной выгрузки на сайт OpenCart после переноса на новый хостинг. Приложен скрин с ошибкой. Требуется анализ и исправление настроек для успешной работы выгрузки.

    Opencart
    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать простую учётную систему.

    Разработайте простую учётную систему с использованием 1С-программирования. Система должна включать подсистемы, справочники, документы и обработки. Реализуйте проверки на ошибки ввода данных и используйте процедуры, функции, арифметические операции и конкатенацию строк. Примером может служить учёт билетов в кинотеатре.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание POST-запроса

    Требуется разработать функционал для кастомной тестовой конфигурации 1С, который будет отправлять POST-запрос при нажатии кнопки на форме. Запрос должен содержать токен и тело в формате JSON для создания элемента в сторонней CRM, при этом данные берутся из 1С.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка и автоматизация процессов на Битрикс24

    Ищется специалист для настройки и автоматизации процессов на Битрикс24. В задачи входит настройка лидогенерации, воронок продаж, каналов общения, автоматических задач для исполнителей, финансового учета и двусторонней интеграции с 1С. Требуется опыт работы с Битрикс24 и умение настраивать системы под бизнес-процессы.

    Лидогенерация
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 1с для производство нужно внедрить

    Требуется внедрить 1С для управления производственным процессом, добавить два склада (сырья и готовой продукции), а также обеспечить контроль продаж и договоров. Необходима реализация на 3 пользователя с учетом смешанной оплаты и других финансовых аспектов. Срок выполнения - 15 дней, оплата поэтапная.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализовать рабочее место, если возможно - стартовое. УТ расширение

    Требуется разработать программное обеспечение для региональных представителей на платформе 1С. ПО должно упрощать отчетность, учитывать тару с отработанным маслом и предоставлять фильтрацию данных по различным критериям. Важно реализовать функциональный интерфейс, позволяющий работать с документами и отчетами в одном окне. Срок выполнения - до ночи вторника.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать простую конфигурацию 1С в формате DT

    $10

    Разработать простую учётную систему 1С, включающую подсистемы, справочники, документы и обработки. Код должен содержать процедуры, функции, арифметические операции, обработку ошибок и вывод сообщений пользователю. Пример: система для выдачи билетов в кино с информацией о фильмах и посетителях.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать конфигурацию на 1С для автоматизации рабочего процесса

    Требуется разработать конфигурацию на 1С с нуля для автоматизации рабочего процесса в небольшой фирме, предоставляющей услуги. Необходимо определить сферу деятельности и дополнить типовой бизнес-процесс новым шагом. Подробное ТЗ представлено в приложенных файлах. Дедлайн выполнения — 24 июня в 19:00.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо настроить оформление заказа 1с битрикс

    Требуется помощь программиста для настройки оформления заказа в системе 1С-Битрикс. Макет и каталог развёрнуты, необходимо завершить интеграцию и оптимизацию процесса оформления.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад