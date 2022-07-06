Создать простую учётную систему.

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки268 просмотров

В учетной системе должны быть использованы следующие объекты системы: 

- подсистемы; 

- справочники; 

- документы; 

- обработки; 

- общие модули; 

При ошибочном вводе данных выводится сообщение пользователю. 

В программном коде следует использовать следующие конструкции: 

- процедуры; 

- функции; 

- арифметические операции (сложение, деление, умножение, вычитание); 

- конкатенация строк; 

- сложение дат. 

 

Пример (Студенту необходимо придумать СВОЮ учётную систему. Не такую как пример): 

Создать учетную систему для выдачи билетов на сеанс в кинотеатре. 

В справочнике "фильмы" хранится информация о фильме и времени начала фильма. 

В справочнике посетители хранится информация о ФИО посетителя. 

В документе отражается информация о фильме, количестве проданных билетов и посетителе. 

В момент выбора информации о фильме выводится сообщение с названием фильма и оставшимся временем до начала сеанса. 

В момент записи документа выводится сообщение с названием фильма и количеством проданных билетов. 

В одной из подсистем хранится информация о фильмах и посетителях, в другой о проданных билетах.

Контрольную приложить в Один формате DT.

3 года назад
guest_16570933083121
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Алексей
 
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Юлия
 
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