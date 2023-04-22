Доброго времени суток! Необходимо создать приложение мармкетплейса (на примере Oskelly.ru). Остальные детали можем обсудить при переписке.
- Мобильные приложения15 заявокЗакрыт10 дней назад
Здравствуйте! Есть интернет магазин на wordpress его необходимо оптимизировать. Размещен на сервере. Дефицит ресурсов. Необходимо снизить до минимума.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Есть интернет магазин на wp его необходимо с хостинга перекинуть на сервер (развернуть новый сервер)Веб-программирование10 заявокЗакрытмесяц назад
Доброго времени суток! Есть интернет-магазин на Wordpress и после переноса его с хостинга на сервер выскакивает ошибка 502 в админке. Необходимо найти и исправить.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Приветствую всех! Есть интернет-магазин на Wordpress его не так давно перенесли с хостинга на сервер и со временем появилась проблема: сайт, который весил 3 гига теперь весит 50 гигов из-за этого база данных теперь не ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Необходимо создать страничку с полями для генерации ПДФ сертификата.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Доброго времени суток. Есть интернет-магазин сделанный на Wordpress, который очень сильно тормозит. Необходимо выявить причину и устранить, а также по максимуму уменьшить время загрузки страниц.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Приветствую всех! Есть интернет-магазин на wordpress lxr.kz необходимо выявить причины долгой загрузки и устранить. Админка очень долго подгружается и периодически теряет связь с сервером.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Есть сайт lxr.kz в нем есть товары, которые необходимо продвигать в гугл merchant, а также необходимо настроить и контекстную рекламу для привлечения трафика на сайтКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Есть сайт lxr.kz. Очень долгий отклик. Необходимо оптимизировать код и минимизировать время загрузкиВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Сайт очень сильно тормозит. Необходимо исправить ошибки в коде выявленные при диагностикеТестирование сайтов3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Есть сайт собранный на ВП.Нужно реализовать систему генерации сертификата в PDF формате и с добавлением данных о товаре в xml базу данных, которую потом можно выгрузить. Как это должно работать:1. Администратор заполняет форму на сайте либо ...Базы данных4 заявкиЗакрытгод назад
- Необходимо сделать оптимизацию плагина Elementor - Выявить и исправить ошибку переадресации (Google Search Console)Системное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
Приветствую всех. Есть вордпресс и нужно найти и настроить плагин, который бы фотки сгружал не на хостинг, а в облако S3. Ранее пользовался Media Cloud, но с ним проблемы какие-то.Системное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
Приветствую всех! Есть 1с ут и список товаров в excel. Нужно добавить товары, остатки и цены.1С-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте! Есть новенький лендинг и его необходимо добавить в поисковики и поднять на первые строчкиПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрытгод назад
Приветствую всех! Так как нет времени завершить проект над интернет-магазином бросаюсь за помощью к вам. Собственно сам сайт: karaoker.kz На вордпрессе с woocommerce Необходимо: - Настроить парсинг с сайтами поставщиков либо с их базой 1с - Мобильную версию допилить - Оптимизировать ...Интернет-магазины6 заявокЗакрытгод назад
- $53
Доброго времени суток! Необходимо быстренько запилить лендинг по продаже караоке. Желательно с админкой и не на wix и tilda. Можно на wordpress.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрытгод назад
- $10
Доброго времени суток, Веблансеры. Задача состоит в том, чтобы вывести некоторые поля с характеристиками в этикетку. А также есть пару вопросов по созданию номенклатуры.1С-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток, веблансеры! Задумался о продвижении бизнеса через инстаграм. Бизнес в сфере профессионального караоке-оборудования. Как таковой страницы нет, необходимо приобрести страницу с уже живыми подписчиками и с нуля его вести. По заполняемости около 10-15 постов в ...Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт2 года назад