arinov

Данияр Аринов arinov

 
38 летКазахстан/Астана
2 года на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$177
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
arest
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$35
10 баллов
2 месяца назад
Оптимизация сайта
Доволен сотрудничеством и буду рад помочь еще. Рекомендую!
Очень ответственный исполнитель. Быстро нашел проблемы и исправил. Будем продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
день назад
$37
10 баллов
3 месяца назад
Необходимо починить базу данных
Хороший заказчик, всегда на связи, быстрая оплата
Все быстро сделал. Рекомендую
Ответный отзыв
ksafreelance
Сергей 
26 летРоссия
5 месяцев в сервисе
Был
день назад
$45
10 баллов
4 месяца назад
Генерация сертификата
Отличный заказчик, сотрудничаем второй раз без безопасных сделок, оплата в срок даже с авансом) Четкое ТЗ, постоянно на связи. Побольше бы таких заказчиков!)))
Отличный исполнитель! Все как и в прошлый раз быстро и профессионально! Надеюсь на дальнейшее и плодотворное сотрудничество
Ответный отзыв
ksafreelance
Сергей 
26 летРоссия
5 месяцев в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
4 месяца назад
Оптимизация интернет-магазина на Wordpress
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую!
Благодарю Сергея за проделанную огромную работу в оптимизации сайта. Много было сделано: создание и оптимизация сервера, перенос базы данных, оптимизация кода и многое другое и на все это ушло менее суток. Результат работы просто впечатлил. В дальнейшем буду обращаться еще не раз. Рекомендую всем! Очень ответственный исполнитель даже без определенного ТЗ проявил инициативу и решил проблему!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$30
10 баллов
8 месяцев назад
Необходимо сделать оптимизацию сайта
Хороший заказчик, всегда на связи, оплата сразу, однозначно рекомендую!
Справился с заданием за 2 часа. Быстро нашел ошибки и их устранил. Рекомендую!
Ответный отзыв