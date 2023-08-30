Оптимизация интернет-магазина на Wordpress

Нужно создать сайт Сайт должен быть как данный пример : - https://avcheck.net/ - https://antiscan.me/ Такой аналоги можно найти в интернете для изучения функционала. Суть самого сайта в том что бы делать ...
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Доброго времени суток. Есть интернет-магазин сделанный на Wordpress, который очень сильно тормозит. Необходимо выявить причину и устранить, а также по максимуму уменьшить время загрузки страниц.
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