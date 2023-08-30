Оптимизация интернет-магазина на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен1 заявка11 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток. Есть интернет-магазин сделанный на Wordpress, который очень сильно тормозит. Необходимо выявить причину и устранить, а также по максимуму уменьшить время загрузки страниц.

WordPress
4 месяца назад
arinov
38 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
ksafreelance
Сергей 
26 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$30
1 день
RUBUSDT
Благодарю Сергея за проделанную огромную работу в оптимизации сайта. Много было сделано: создание и оптимизация сервера, перенос базы данных, оптимизация кода и многое другое и на все это ушло менее суток. Результат работы просто впечатлил. В дальнейшем буду обращаться еще не раз. Рекомендую всем! Очень ответственный исполнитель даже без определенного ТЗ проявил инициативу и решил проблему!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Создать сайт

    Нужно создать сайт Сайт должен быть как данный пример : - https://avcheck.net/ - https://antiscan.me/ Такой аналоги можно найти в интернете для изучения функционала. Суть самого сайта в том что бы делать ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Прикрутить антикаптчу к парсеру

    $20

    Есть форум на ipb, на котором работает парсер + постинг тем с сайта Xenforo. После того, как на сайте Xenforo прикрутили каптчу на авторизацию, парсер естественно перестал работать. Нужно восстановить работоспособность ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Консультация архитектора веб-приложений

    Ищу опытного специалиста в сфере веб-архитектуры для предоставления консультации. Обязательно нужен большой опыт работы с большими и высоконагруженными проектами (веб-сайты и/или веб-приложения). Ссылки на проекты обязательны. Нужна помощь в подборе стека технологий под выбранный функционал ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сверстать и натянуть на Битрикс страницу

    $80

    Необходимо: Сверстать и установить на CMS (1С-Битрикс) раздел Онлайн-витрина. Макет: https://www.figma.com/file/dkHEd6bkKyebOfuChAToCO/Untitled?type=design&amp;node-id=408-2&amp;mode=design&amp;t=1CZn3vemTTSfOfmk-0 (Frame4)   Натяжка необходимо на блоки: 1.     Создайте изделие по душе – нужна возможность добавить нужные категории (можно не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Настроить импорт товаров на сайт с WooCommerce

    $30

    Нужно настроить на сайте регулярный ежесуточный импорт товаров (их обновление) из файла. Сам файл скачивается из личного кабинета поставщика (скачивать его нужно строго с 14:30 до 17:00 по Мск – в другое время ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Доделать сайт на Python

    Доделать сайт на Python Сейчас нужно доделать : Первое - на странице сделать интеграцию со стабильным gif сервисом для поиска, выбора и вызова выбранной гифки при запросе (аналогичная работа донатов в Donation alerts) ...

    Python
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад