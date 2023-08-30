Оптимизация интернет-магазина на Wordpress

Благодарю Сергея за проделанную огромную работу в оптимизации сайта. Много было сделано: создание и оптимизация сервера, перенос базы данных, оптимизация кода и многое другое и на все это ушло менее суток. Результат работы просто впечатлил. В дальнейшем буду обращаться еще не раз. Рекомендую всем! Очень ответственный исполнитель даже без определенного ТЗ проявил инициативу и решил проблему!