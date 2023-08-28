Консультация архитектора веб-приложений

Необходимо: Сверстать и установить на CMS (1С-Битрикс) раздел Онлайн-витрина. Макет: https://www.figma.com/file/dkHEd6bkKyebOfuChAToCO/Untitled?type=design&node-id=408-2&mode=design&t=1CZn3vemTTSfOfmk-0 (Frame4) Натяжка необходимо на блоки: 1. Создайте изделие по душе – нужна возможность добавить нужные категории (можно не ...
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Ищу опытного специалиста в сфере веб-архитектуры для предоставления консультации. Обязательно нужен большой опыт работы с большими и высоконагруженными проектами (веб-сайты и/или веб-приложения). Ссылки на проекты обязательны. Нужна помощь в подборе стека технологий под выбранный функционал и задачи проекта. Результатом работы должен стать поэтапный план технической реализации проекта. В котором должна быть расписана и аргументирована необходимость конкретной технологии, последовательность разработки и потребность в конкретных специалистах с указанием их компетенций. ТЗ будет предоставлено после отбора кандидатур.
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