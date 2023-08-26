Настроить 1 страницу в laravel + voyager

Нужна вёрстка под NUXT прошу вас оценить верстку разделов по отдельности (стоимость и срок): 1.О компании - Производство - Вакансии - Руководство - Бренды - Документы 2.Каталог ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 1 доп страница, нужно доработать маленький функционал в ней, оформление заказа и вывод его в админке.
Бюджет окончательный.
Разбирающемуся делов на 30 минут
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