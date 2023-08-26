Настроить 1 страницу в laravel + voyager

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка74 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 1 доп страница, нужно доработать маленький функционал в ней, оформление заказа и вывод его в админке.

Бюджет окончательный.

Разбирающемуся делов на 30 минут

Laravel
4 месяца назад
fauztdin0ff
28 летУзбекистан
год в сервисе
Был
3 месяца назад