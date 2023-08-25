Написать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок101 просмотр
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Написать скрипт или типо того который будет находить и копировать только цифры как на скриншоте.

О цене договоримся.

4 месяца назад
guest_1693000821796
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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