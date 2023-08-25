Есть файл sample (прикрепил) Нужно написать скрипт на питоне, который будет брать ссылки на изображения из колонки img1 и загружать их, переименовывая по данным в колонках vendor_model_upc_(порядковый номер изображения в рамках одной цветовой модели ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать скрипт или типо того который будет находить и копировать только цифры как на скриншоте.
О цене договоримся.
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