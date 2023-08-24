Доработка сайта Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки34 просмотра
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Переделать раздел со списком элементов, вёрстка готова, нужно встроить шаблон и доработать функционал.

Задание в приложенном файле.

4 месяца назад
isuslov
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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