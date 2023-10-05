Установить скрипт обменника на wordpress

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки55 просмотров
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Обменник сделан на базе wordpress. По сути необходимо установить wordpress с некоторыми настройками которые указаны в инструкции. 

Домен и хостинг уже есть. 

WordPress
4 месяца назад
Srho
30 летГреция
9 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
$9
1 день
RUB
Выполнил все в сроке и хорошо
Понятное задание, приятное общение, оплата сразу, однозначно рекомендую!