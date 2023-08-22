Телеграмм веб апп — Поделиться

$50
Веб-программированиеЗакрытнет заявок23 просмотра
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Нам нужна помощь с функцией поделиться в телеграмм веб апп. Мы используем navigator.share(), но это работает только с телеграмм веб апп на ios, с некторыми проблемами. Если у вас есть такой опыт мы ищем вас.

4 месяца назад
guest_1692864239315
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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