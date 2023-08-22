Оптимизация сайта по PageSpeed Insights

Задача Антиспам: 1+1=? Нужно сделать полную копию сайта test-royalfut. vercel .app (убрать пробелы) с дизайном и функционалом (кроме выбора языка и валюты, все в рублях) и сделать удобную админку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо увеличить скорость загрузки сайта. Пару недель назад увеличился ответ сервера, до этого все было в нормально.
Прошу писать настоящим специалистам с отзывами. Проблема именно с ответом сервера - 5-6 сек. Думаю проблема с интерпретатором PHP, обращением к библиотекам языка.
Также применить рекомендации сервисов.
Расписать что и где менялось, т.к. на этом движке еще несколько сайтов. https://test.zic.by/
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