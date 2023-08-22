Оптимизация сайта по PageSpeed Insights

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки45 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо увеличить скорость загрузки сайта. Пару недель назад увеличился ответ сервера, до этого все было в нормально.

Прошу писать настоящим специалистам с отзывами. Проблема именно с ответом сервера - 5-6 сек. Думаю проблема с интерпретатором PHP, обращением к библиотекам языка.
Также применить рекомендации сервисов.

Расписать что и где менялось, т.к. на этом движке еще несколько сайтов. https://test.zic.by/

4 месяца назад
glazkoff
Дмитрий 
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать точную копию сайта и Админку на WordPress

    Задача Антиспам: 1+1=? Нужно сделать полную копию сайта test-royalfut. vercel .app (убрать пробелы) с дизайном и функционалом (кроме выбора языка и валюты, все в рублях) и сделать удобную админку.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Web приложение

    Требуется написать web приложение с функциями авторизации/регистрации, после успешной регистрации/авторизации происходит ввод данных (наименование, количество, дата, исполнитель, что сделано) на этой же странице должна быть реализована кнопка по экспорту или импорту (из excel)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработать OpenCase

    $500

    Необходимо разработать сайт Open case Сайт будет по другой игре, не csgo Дизайн в Figma готов Полное ТЗ предоставлю в ЛС Стэк предлагайте.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 месяца назад

  • API для WP

    $200

    Интеграция API мерчанта на сайт обменика на скрипте https://premiumexchanger.com Документация: https://docs.itez.com/ru/api/#home

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Вэб Версия склада

    Добрый всем день! Требуется сделать вэб версию склада товара Вэб версия 1) Группа товаров 2) название товара 3) описание 4) количество 5) закупка товара (цена) 6) ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Аудит Accessibility проблем веб-ресурса

    $99

    Необходим аудит Accessibility проблем веб-ресурса: - не только автоматическими толзами проверка a11ty, а и просмотром различных состояний, разных шагов (то есть внимательно оценить именно человеком).- ресурс очень маленький, всего 8 страниц, из них 5 страниц ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • RDP доступ и решение для ограничения доступа к разделам сайта

    $150

    Приветствую! Нужно решение задачи под ключ: 1.Необходимо организовать RDP доступ для удаленных сотрудников компании 2.При RDP подключении необходимо запретить доступ сотрудников к определенным разделам личного кабинета Wildberries Какие решения посоветуете, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Программист PHP (Framework Yii2)

    $2000

    Мы студия Dancecolor.ru — делаем заказную разработку для российских компаний. Компания развивается 9 лет и продолжает расти. За это время приобрели клиентов по всей Росси. Реализовали более 50 проектов, продолжаем поддерживать свои и сторонние проекты ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад