Оптимизация сайта по PageSpeed Insights

Необходимо увеличить скорость загрузки сайта. Пару недель назад увеличился ответ сервера, до этого все было в нормально.

Прошу писать настоящим специалистам с отзывами. Проблема именно с ответом сервера - 5-6 сек. Думаю проблема с интерпретатором PHP, обращением к библиотекам языка.

Также применить рекомендации сервисов.

Расписать что и где менялось, т.к. на этом движке еще несколько сайтов. https://test.zic.by/