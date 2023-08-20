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RDP доступ и решение для ограничения доступа к разделам сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую! Нужно решение задачи под ключ:
1.Необходимо организовать RDP доступ для удаленных сотрудников компании
2.При RDP подключении необходимо запретить доступ сотрудников к определенным разделам личного кабинета Wildberries
Какие решения посоветуете, готовы обсудить и ответить на доп.вопросы для конкретизации ТЗ и дальнейшего сотрудничества.
Если компетентны только по одному из пунктов и есть решение, также будем рады предложениям.
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