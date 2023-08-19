Доработка проекта на Django

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки65 просмотров
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Добрый день.

Есть проект на Django. В проекте есть области, в областях карточки. Надо сделать чтобы можно эти карточки менять внутри областей драгдропом.

Django
4 месяца назад
izobov
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад