Доработка чат-бота Телеграм

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок77 просмотров
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Необходимо доработать чат-бот

Исходники и реализованное ТЗ прикладываю.

Необходимо доработать по новому ТЗ

4 месяца назад
ktotut1
42 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
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