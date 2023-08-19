Доработать PHP скрипт для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки50 просмотров
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Имеется следующий скрипт https://prnt. sc/6YP38jiyPwWw , который при появлении нового поля ACF Repeater изменяет дату обновления поста.

К этому условию нам необходимо добавить возможность обнуления значения произвольного поля, подобие такого кода - https://prnt. sc/1bSA5R4eK_NK . Но update_field никак не хочет срабатывать.

Ищем исполнителя, который сможет помочь в решении.

PHPWordPress
4 месяца назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад