Доработка проекта на Codeigniter: оптимизация и улучшения

Привет. Я запускаю проект и мне нужен специалист, который поможет мне его улучшить. Если ты чувствуешь Codeigniter, как свои пять пальцев и ищешь интересную задачу, то это для тебя!

Подробнее о проекте:

Общий объем кода: Приближенно 1,500 - 2,000 строк кода.

Основные модули: Модуль заказов, админ-панель, модуль платежей и модуль услуг.

Что уже готово?

У меня есть работающий проект с основной логикой. Он уже в деле, но требует некоторых улучшений.

Система, которая взаимодействует с платёжным API и ботом на Python.

Что мне нужно доделать?

Оптимизация некоторых моментов взаимодействия с системами.

Мелкие улучшения в существующих модулях.

Почему стоит присоединиться?

Задача больше о доработке, чем о создании с нуля.

И, кто знает, возможно, у нас будет ещё много интересных заданий для сотрудничества в будущем

Что дальше?