Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Недавно я получил (приобрел) скрипт, который позволяет организовать веб-сайт для просмотра фильмов. Меня он вполне устраивает, но есть одно но. Фильмы и сериалы в нем парсятся только трейлерами и картинками (берутся ...
Доработка проекта на Codeigniter: оптимизация и улучшения
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Привет. Я запускаю проект и мне нужен специалист, который поможет мне его улучшить. Если ты чувствуешь Codeigniter, как свои пять пальцев и ищешь интересную задачу, то это для тебя!
Подробнее о проекте:
Общий объем кода: Приближенно 1,500 - 2,000 строк кода.
Основные модули: Модуль заказов, админ-панель, модуль платежей и модуль услуг.
Что уже готово?
У меня есть работающий проект с основной логикой. Он уже в деле, но требует некоторых улучшений.
Система, которая взаимодействует с платёжным API и ботом на Python.
Что мне нужно доделать?
Оптимизация некоторых моментов взаимодействия с системами.
Мелкие улучшения в существующих модулях.
Почему стоит присоединиться?
Задача больше о доработке, чем о создании с нуля.
И, кто знает, возможно, у нас будет ещё много интересных заданий для сотрудничества в будущем
Что дальше?
Давай свяжемся, я готов рассказать все детали проекта. Хочется сохранить детали в секрете до нашего общения.
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