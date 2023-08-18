Доработка проекта на Codeigniter: оптимизация и улучшения

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки32 просмотра
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Привет. Я запускаю проект и мне нужен специалист, который поможет мне его улучшить. Если ты чувствуешь Codeigniter, как свои пять пальцев и ищешь интересную задачу, то это для тебя!

Подробнее о проекте:

  • Общий объем кода: Приближенно 1,500 - 2,000 строк кода.

  • Основные модули: Модуль заказов, админ-панель, модуль платежей и модуль услуг.

Что уже готово?

  • У меня есть работающий проект с основной логикой. Он уже в деле, но требует некоторых улучшений.

  • Система, которая взаимодействует с платёжным API и ботом на Python.

Что мне нужно доделать?

  • Оптимизация некоторых моментов взаимодействия с системами.

  • Мелкие улучшения в существующих модулях.

Почему стоит присоединиться?

  • Задача больше о доработке, чем о создании с нуля.

  • И, кто знает, возможно, у нас будет ещё много интересных заданий для сотрудничества в будущем

Что дальше?

  • Давай свяжемся, я готов рассказать все детали проекта. Хочется сохранить детали в секрете до нашего общения.

4 месяца назад
guest_1692393255653
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад