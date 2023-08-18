Функция для округления цены в WooCommerce

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки25 просмотров
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Задача: Реализовать функцию для округления цены в WooCommerce в корзине и сохранения округленной цены с точностью до десятых в базе данных.

Описание задачи:

  1. Необходимо разработать функцию, которая будет автоматически округлять цену товаров в корзине WooCommerce до десятых и сохранять округленную цену в базе данных.

  2. Округление цены должно быть сделано с точностью до десятых, оставляя 0 после десятой части. Например, 5.40, 6.80 и т.д.

  3. Функция должна быть применена для отображения цены в корзине и на всех этапах покупки, включая оформление заказа.

Требования:

  1. Язык программирования: PHP.

  2. Реализовать функцию, которая будет применяться к ценам товаров в корзине и в заказе.

  3. Округление цены до десятых должно быть выполнено правильно и точно.

  4. Округленная цена должна сохраняться в базе данных и выводиться корректно на всех страницах.

  5. Предусмотреть возможные вариации округления, так как цены товаров могут иметь разные форматы (например, с налогами, без налогов и т.д.).

Дополнительная информация:

  1. Функцию необходимо реализовать в соответствующем тематическом файле или файле пользовательских функций.

  2. Предоставить детали о процессе и механизме сохранения округленной цены в базе данных.

  3. Функцию нужно тщательно протестировать на различных этапах оформления заказа и на разных типах товаров.

  4. Обеспечить документирование кода и комментарии для удобства понимания и последующей поддержки.

Пожалуйста, учтите все указанные требования и обеспечьте надежную и точную реализацию функции для округления цены в WooCommerce.

WooCommerce
4 месяца назад
cyber-ben
Григорий 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад