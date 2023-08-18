Функция для округления цены в WooCommerce

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Задача: Реализовать функцию для округления цены в WooCommerce в корзине и сохранения округленной цены с точностью до десятых в базе данных.
Описание задачи:
Необходимо разработать функцию, которая будет автоматически округлять цену товаров в корзине WooCommerce до десятых и сохранять округленную цену в базе данных.
Округление цены должно быть сделано с точностью до десятых, оставляя 0 после десятой части. Например, 5.40, 6.80 и т.д.
Функция должна быть применена для отображения цены в корзине и на всех этапах покупки, включая оформление заказа.
Требования:
Язык программирования: PHP.
Реализовать функцию, которая будет применяться к ценам товаров в корзине и в заказе.
Округление цены до десятых должно быть выполнено правильно и точно.
Округленная цена должна сохраняться в базе данных и выводиться корректно на всех страницах.
Предусмотреть возможные вариации округления, так как цены товаров могут иметь разные форматы (например, с налогами, без налогов и т.д.).
Дополнительная информация:
Функцию необходимо реализовать в соответствующем тематическом файле или файле пользовательских функций.
Предоставить детали о процессе и механизме сохранения округленной цены в базе данных.
Функцию нужно тщательно протестировать на различных этапах оформления заказа и на разных типах товаров.
Обеспечить документирование кода и комментарии для удобства понимания и последующей поддержки.
Пожалуйста, учтите все указанные требования и обеспечьте надежную и точную реализацию функции для округления цены в WooCommerce.
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