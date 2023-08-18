Создать Телеграм Бот

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка110 просмотров
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Нужно сделать Бота - вроде «кэшбэк за отзыв»

Нажимаем кнопку получить кэшбэк - далее выслано инфо - что нудно отправить скриншот отзыва на вб , далее подключается оператор и проверяет правильность , отправляет кэшбэк.

Заявки падают в чат оператору.

Пример: https://t.me/SeautyBot

4 месяца назад
blade777
Дмитрий 
27 летБеларусь
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад