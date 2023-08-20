Яндекс геолокация

Имя: [Ваше имя] Контакты: [Ваш телеграмм] Профессиональный программист PHP/MySQL Профиль: Опытный программист с более чем [X] летним стажем разработки веб-приложений с использованием PHP и MySQL. Уверенное знание фреймворков, оптимизации баз данных ...
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Есть сотрудники которые открывают определенный сайт с разрешением определения местоположения.
Необходимо в реальном времени отображать их метки на карте с использованием api ya maps
Или ваши предложения.
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