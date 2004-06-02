Написать функциональность для учебного проекта на React

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка19 просмотров
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Необходимо написать функционал на React для учебного проекта. Бэкенд и верстка готова, есть несколько идентичных приложений написаных однокурсниками. Можно просто переписать под мою верстку.

ТЗ и все необходимые ссылки и файлы вот тут: https://disk.yandex.ru/d/uui6-BXlBZA3gA

Нужно сделать в срок до 24 августа, желательно еще раньше.

React
4 месяца назад
guest_1692466976745
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
oblivion_47
19 летУзбекистан
год в сервисе
Был
8 дней назад
4 месяца назад
$120
3 дня
Всё отлично