Написать функциональность для учебного проекта на React

Необходимо написать функционал на React для учебного проекта. Бэкенд и верстка готова, есть несколько идентичных приложений написаных однокурсниками. Можно просто переписать под мою верстку.

ТЗ и все необходимые ссылки и файлы вот тут: https://disk.yandex.ru/d/uui6-BXlBZA3gA

Нужно сделать в срок до 24 августа, желательно еще раньше.