Программист со знанием PHP + Mysql на удаленку

Добрый день. Есть проект на Django. В проекте есть области, в областях карточки. Надо сделать чтобы можно эти карточки менять внутри областей драгдропом.
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Профессиональный программист PHP/MySQL
Профиль:
Опытный программист с более чем [X] летним стажем разработки веб-приложений с использованием PHP и MySQL. Уверенное знание фреймворков, оптимизации баз данных и создания эффективных интерфейсов.
Навыки:
- Продвинутое владение PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript.
- Опыт создания движков.
- Глубокое понимание процессов оптимизации баз данных и запросов.
- Опыт интеграции с сторонними API.
- Разработка адаптивных и кросс-браузерных интерфейсов.
Языки:
- Русский
- Английский (технический уровень)
Зарплата:
1 месяц: 70000 руб.
2 и далее: 120000 руб.
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