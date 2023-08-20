Программист со знанием PHP + Mysql на удаленку

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки58 просмотров
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Профессиональный программист PHP/MySQL

Профиль:

Опытный программист с более чем [X] летним стажем разработки веб-приложений с использованием PHP и MySQL. Уверенное знание фреймворков, оптимизации баз данных и создания эффективных интерфейсов.

Навыки:

- Продвинутое владение PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript.

- Опыт создания движков.

- Глубокое понимание процессов оптимизации баз данных и запросов.

- Опыт интеграции с сторонними API.

- Разработка адаптивных и кросс-браузерных интерфейсов.

Языки:

- Русский

- Английский (технический уровень)

Зарплата:

1 месяц: 70000 руб.

2 и далее: 120000 руб.

PHPMySQL
4 месяца назад
guest_16477021339544
Грузия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад