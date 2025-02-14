Есть таблица в базе price cp1251general_ci в ней 4 колонки brand, article, price, supplier_id. API интернет магазина Онланер. Приходят данные о товаре. Эти данные нужно сравнить по бренду из АПИ и таблицей price, (алиасы бренда), находим стравниваем артикул из АПИ с price (алиасы артикула), находим выбираем минимальную стоимость из таблицы price, приминяем наценку и сохраняем прайс или товар не нашли ставим цена 0, если раньше этот товар был а сейчас его нет цена 0. Фаил он полностью работает но без алиасов артикула. Пример $articlesaliasesA = array( 'Excell EB602 (60 А·ч)' => array('article' => 'EB602', 'brand' => 'EXIDE'),

'Excell EB704 (70 А/ч)' => array('article' => 'EB704', 'brand' => 'EXIDE'),

'Excell EB740 (74 А/ч)' => array('article' => 'EB740', 'brand' => 'EXIDE'),

'Excell EB800 (80 А/ч)' => array('article' => 'EB800', 'brand' => 'EXIDE'),);

исключение для одного из supplier (поставщик) надбавку приминять нельзя, к остальным приминяется надбавка