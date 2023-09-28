Заказать услуги программиста REST

Найдите программиста REST прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите услуги программиста REST на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Интеграция приложения Microsoft Teams (Vue.js + Rest API)

    Приветствую! Необходимо интегрировать приложение Microsoft Teams в наше приложение digital signage. Больше информации об интеграции с сайта конкурентов. А так же видео об этой интеграции для лучшего понимания. Требования: Опыт ...

    JavascriptTypeScriptHTMLCSSRESTVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 дня назад

  • Ищу опытного бэкэнд разработчика

    Ищу опытного бэкэнд разработчика для участия в проекте в области веб-разработки. Почасовая оплата или работа за % от проекта в приоритете. Необходимо разобраться в кодовой базе с имеющейся документацией, поправить баги, доработать API. ...

    PythonDjangoRESTRedisGit
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Сайт запчастин + ALLEGRO PL

    Технічне завдання по проекту   Потрібна розробка інтернет-магазину з продажу автозапчастин з Польщі з Allegro.pl Людина яка в темі має відразу розуміти, що треба буде робити.  Повинна використовуватися ...

    REST
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 дней назад

  • Fullstack разработчик в независимое онлайн-медиа

    $1800

    Привет! Мы портал Такие дела — крупнейшее социальное медиа в России. Мы пишем о том, как живут обычные люди, с какими проблемами сталкиваются и как их можно решить. Нашими статьями мы собрали уже 300 млн ...

    PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSjQueryRESTDockerGulpGit
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 дней назад

  • Frontend Developer (Yii2, SCSS, Bootstrap, jQuery)

    Обязанности: Продолжение процесса переноса функционала из WordPress на Yii; Разработка новых элементов дизайна и оптимизация текущих решений; Улучшение производительности страниц и устранение ошибок Работа с REST API и AJAX для обеспечения ...

    PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapjQueryAjaxRESTYiiSCSSGit
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    21 день назад

  • Доработки по проекту с технологией Java Swing (помощь и консультация)

    $45

    Оптимизация текущих возможностей основного приложения, направленная на повышение эффективности комплексной автоматизации бизнес-процессов в розничных и логистических секторах. Создание нового функционала для приложений, предназначенных для поставки заказчикам. Разработка вариантов с использованием языка программирования Java, в ...

    OracleJavaRESTSQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    22 дня назад

  • Разработка Мобильного приложения

    Добрый день! Интересует разработка мобильного приложения. 2 основных метода - логин/пароль (авторизация) без регистрации. Пользователи создаются из админ панели. И отправка одной формы с приложенным фото. Дизайн готов в ...

    FigmaREST
    Мобильные приложения15 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Написать фронтенд Nextjs

    $1000

    Есть верстка, на https://nextjs.org/ необходимо реализовать jwt авторизацию и аутентификацию, т.е есть обращение к бэкенду. и на основании токена, через REST API забирать данные, и заполнять в страницах. Сайт содержит примерно 20 ...

    RESTNext.js
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Доопрацювання бекенду мобільного додатку Taximer

    Додаток таксимер є агрегатором таксі служб. Посилання на сайт: https://taximer.com.ua/ Програма надає rest api для мобільних платформ android, ios. Написано на php+(symfony). Завдання: Оновлення стеку бекенд ...

    PHPMySQLAndroidiOSRESTDockerSymfonyRedis
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Приложение + сайт для провайдера

    Основная задача разработка приложения, второстепенная сайт с дублирующим функционалом, разделом новостей, акций. ТЗ в приложении. Синхронизация с этим сервисом. https://www.netup.ru/ru/utm5/utm5docs/5.5-025-release-customer-rest/index.html

    REST
    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработать сервер-посредник на PHP или Python

    Техническое задание на разработку сервера-посредника Описание: Необходимо создать сервер-посредник, который будет выполнять функции моста между множеством Софт серверов и основным сервером, отправляющим команды. Основные задачи сервера-посредника: Подключение к сотням Софт серверов ...

    PHPPythonREST
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Функціонал Spot трейдингу через Gate Websocket

    $50

    Потрібно зробити функціонал для спот трейдингу через Gate Websocket Наголошую, потрібно використовувати саме Websocket, а не REST https://www.gate.io/docs/developers/apiv4/ws/en/#spot-account-trade На виході потрібно щоб було 3 окремих файли з таким ...

    PythonRESTNode.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать андроид приложение

    Требуется разработать андроид приложение с приятным интерфейсом, которое: 1. При первом запуске, генерирует и запоминает уникальный идентификатор из 8 цифр. Выводит этот уникальный идентификатор пользователю, предлагает привязать его на сайте и нажать кнопку "Готово". ...

    AndroidREST
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Доработка IOS приложения

    Ищем опытного iOS разработчика для участия в проекте, который рассчитан на несколько месяцев. В рамках этой сотрудничества предполагается строгое следование предварительно согласованному плану работ. Наша команда ценит пунктуальность и ответственность, поэтому мы ожидаем, что ...

    iOSRESTSwiftRedux
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработчик парсера для социальных сетей

    Требуется написать парсер для Социальных сетей. Задача: по REST API парсер получает ссылку на страницу / ID пользователя / группы и возвращает структурированную спарсенную информацию в ответе в виде JSON. Парсер должен работать ...

    RESTDocker
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • IOS

    Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных ...

    iOSRESTSwiftRedux
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Backend developer ( Node.js / Nest.js )

    Описание работы: Как бэкенд-разработчик со специализацией в Node.js вы будете отвечать за работу над мобильными и веб-приложениями, разработанными нашей компанией Необходимые навыки: Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности; Хорошее ...

    MySQLPostgreSQLRESTNode.jsNestJSSQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Программист PHP (Framework Yii2)

    $2000

    Мы студия Dancecolor.ru — делаем заказную разработку для российских компаний. Компания развивается 9 лет и продолжает расти. За это время приобрели клиентов по всей Росси. Реализовали более 50 проектов, продолжаем поддерживать свои и сторонние проекты ...

    PHPLaravelMySQLRESTYiiDockerVue.jsNuxt.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Фронтенд для самописной CRM

    Есть бекенд для самописной CRM под нужны небольшой конторы, но не хватает навыков, чтобы написать к нему фронт. Нужно немного разобраться в прикладной части, изучить API (есть стенд c тестовыми данными и ...

    BootstrapDjangoRESTVue.jsReact.js
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад