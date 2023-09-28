Есть API надо вывести через REST API для удалённого подключения и работы с нашим API
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- RESTВеб-программирование1 заявкаОткрыт19 дней назад
Приветствую! Необходимо интегрировать приложение Microsoft Teams в наше приложение digital signage. Больше информации об интеграции с сайта конкурентов. А так же видео об этой интеграции для лучшего понимания. Требования: Опыт ...Закрыт3 дня назад
Ищу опытного бэкэнд разработчика для участия в проекте в области веб-разработки. Почасовая оплата или работа за % от проекта в приоритете. Необходимо разобраться в кодовой базе с имеющейся документацией, поправить баги, доработать API. ...Закрытмесяц назад
Технічне завдання по проекту Потрібна розробка інтернет-магазину з продажу автозапчастин з Польщі з Allegro.pl Людина яка в темі має відразу розуміти, що треба буде робити. Повинна використовуватися ...RESTСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 дней назад
- $1800
Привет! Мы портал Такие дела — крупнейшее социальное медиа в России. Мы пишем о том, как живут обычные люди, с какими проблемами сталкиваются и как их можно решить. Нашими статьями мы собрали уже 300 млн ...Закрыт17 дней назад
Обязанности: Продолжение процесса переноса функционала из WordPress на Yii; Разработка новых элементов дизайна и оптимизация текущих решений; Улучшение производительности страниц и устранение ошибок Работа с REST API и AJAX для обеспечения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт21 день назад
- $45
Оптимизация текущих возможностей основного приложения, направленная на повышение эффективности комплексной автоматизации бизнес-процессов в розничных и логистических секторах. Создание нового функционала для приложений, предназначенных для поставки заказчикам. Разработка вариантов с использованием языка программирования Java, в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт22 дня назад
Добрый день! Интересует разработка мобильного приложения. 2 основных метода - логин/пароль (авторизация) без регистрации. Пользователи создаются из админ панели. И отправка одной формы с приложенным фото. Дизайн готов в ...FigmaRESTМобильные приложения15 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Есть верстка, на https://nextjs.org/ необходимо реализовать jwt авторизацию и аутентификацию, т.е есть обращение к бэкенду. и на основании токена, через REST API забирать данные, и заполнять в страницах. Сайт содержит примерно 20 ...RESTNext.jsВеб-программирование12 заявокЗакрытмесяц назад
Додаток таксимер є агрегатором таксі служб. Посилання на сайт: https://taximer.com.ua/ Програма надає rest api для мобільних платформ android, ios. Написано на php+(symfony). Завдання: Оновлення стеку бекенд ...Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Основная задача разработка приложения, второстепенная сайт с дублирующим функционалом, разделом новостей, акций. ТЗ в приложении. Синхронизация с этим сервисом. https://www.netup.ru/ru/utm5/utm5docs/5.5-025-release-customer-rest/index.htmlRESTМобильные приложения11 заявокЗакрытмесяц назад
Техническое задание на разработку сервера-посредника Описание: Необходимо создать сервер-посредник, который будет выполнять функции моста между множеством Софт серверов и основным сервером, отправляющим команды. Основные задачи сервера-посредника: Подключение к сотням Софт серверов ...Закрыт3 месяца назад
- $50
Потрібно зробити функціонал для спот трейдингу через Gate Websocket Наголошую, потрібно використовувати саме Websocket, а не REST https://www.gate.io/docs/developers/apiv4/ws/en/#spot-account-trade На виході потрібно щоб було 3 окремих файли з таким ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать андроид приложение с приятным интерфейсом, которое: 1. При первом запуске, генерирует и запоминает уникальный идентификатор из 8 цифр. Выводит этот уникальный идентификатор пользователю, предлагает привязать его на сайте и нажать кнопку "Готово". ...AndroidRESTМобильные приложения8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищем опытного iOS разработчика для участия в проекте, который рассчитан на несколько месяцев. В рамках этой сотрудничества предполагается строгое следование предварительно согласованному плану работ. Наша команда ценит пунктуальность и ответственность, поэтому мы ожидаем, что ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется написать парсер для Социальных сетей. Задача: по REST API парсер получает ссылку на страницу / ID пользователя / группы и возвращает структурированную спарсенную информацию в ответе в виде JSON. Парсер должен работать ...RESTDockerПрикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Описание работы: Как бэкенд-разработчик со специализацией в Node.js вы будете отвечать за работу над мобильными и веб-приложениями, разработанными нашей компанией Необходимые навыки: Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности; Хорошее ...Закрыт3 месяца назад
- $2000
Мы студия Dancecolor.ru — делаем заказную разработку для российских компаний. Компания развивается 9 лет и продолжает расти. За это время приобрели клиентов по всей Росси. Реализовали более 50 проектов, продолжаем поддерживать свои и сторонние проекты ...Закрыт4 месяца назад
Есть бекенд для самописной CRM под нужны небольшой конторы, но не хватает навыков, чтобы написать к нему фронт. Нужно немного разобраться в прикладной части, изучить API (есть стенд c тестовыми данными и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 месяца назад