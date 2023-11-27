Ищу опытного бэкэнд разработчика для участия в проекте в области веб-разработки. Почасовая оплата или работа за % от проекта в приоритете.

Необходимо разобраться в кодовой базе с имеющейся документацией, поправить баги, доработать API.

Основные требования:

- Отличное знание языка программирования Python 3, от трех лет

- Умеете работать с API (rest/soap)

- Опыт разработки с использованием фреймворка Django

- Есть понимание работы с СУБД PostgeSql

- Навыки работы с Git

Будет большим плюсом:

- Опыт коммерческой разработки, в том числе ML-моделей

- Портфолио проектов на GitHub

- Опыт использования технологий Redis, Rabbit MQ

В качестве тестового можете приложить описание программы для парсинга текстовых сайтов, нарезки их на абзацы, отправки абзацев в CHAT-GPT с промтом (Сократи текст:) и последующей заливкой в базу данных.

Какие библиотеки использовали, как разбили текст, как выглядели таблицы в бд и т.д. Возможно наброски кода.