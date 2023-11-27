Добрый день, разработчики! Нужен простейший скрипт для перевода текстов через translate google api Сам замучался разибраться, постоянно что-то не получается. Скрипт должен переводить тексты по 10 тыс символов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу опытного бэкэнд разработчика для участия в проекте в области веб-разработки. Почасовая оплата или работа за % от проекта в приоритете.
Необходимо разобраться в кодовой базе с имеющейся документацией, поправить баги, доработать API.
Основные требования:
- Отличное знание языка программирования Python 3, от трех лет
- Умеете работать с API (rest/soap)
- Опыт разработки с использованием фреймворка Django
- Есть понимание работы с СУБД PostgeSql
- Навыки работы с Git
Будет большим плюсом:
- Опыт коммерческой разработки, в том числе ML-моделей
- Портфолио проектов на GitHub
- Опыт использования технологий Redis, Rabbit MQ
В качестве тестового можете приложить описание программы для парсинга текстовых сайтов, нарезки их на абзацы, отправки абзацев в CHAT-GPT с промтом (Сократи текст:) и последующей заливкой в базу данных.
Какие библиотеки использовали, как разбили текст, как выглядели таблицы в бд и т.д. Возможно наброски кода.
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