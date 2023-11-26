Плагин скачивания для WordPress

Веб-программированиеОткрыт3 заявки113 просмотров
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Сайт на WordPress

Необходимо реализовать плагин скачивания файлов как на этом сайте - https://roblox.ru.net/

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/19luQDAL72zLtBoVNiNRv3odTNTj4bvpk5qpRPjbIJoM/edit?usp=sharing

Если прочитали ТЗ напишите роблокс в заявке.

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