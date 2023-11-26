Требуется разработчик WP

$300
Веб-программированиеЗакрыт16 заявок55 просмотров
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Привет
Задачи:
1. Сверстать, валидно, адаптивно, кроссбраузерно дизайн
2. Установить на WP и создать строк для редактирования через админку всего контента на сайте
3. Создать форму приема заявок с подключением почтового клиента и отправкой на почту шаблона ответа что с вами свяжутся в ближайшее время
Макет:

https://www.figma.com/file/qAp4XW0yFK32JbsPpcBczw/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=pRqe46HZ9hVLe87N-1
месяц назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад