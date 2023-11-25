Нужен специалист по websocket

$200
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок46 просмотров
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Нужно по API через websocket вывести на страницу большой обьем информации.

месяц назад
awsea001
Сергей 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад