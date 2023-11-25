Нужен специалист по websocket

Після оплати курса направлення в чат бот Користувач після того як сплатив курс через WayForPay попадає в чат бот получає 7 відео уроків на протязі 7 днів. Сайт готов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно по API через websocket вывести на страницу большой обьем информации.
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