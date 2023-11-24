Модальное окно с задержкой

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать модальное окно, появляющееся с задержкой в 5 секунд
использовать метод setTimeout;
использовать чистый JS;
при появлении модального окна запретить скролл основной странице;
добавить возможность закрыть модальное окно не только на кнопку закрытия, но и кликнув в любое свободное от модалки место.
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