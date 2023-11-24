Модальное окно с задержкой

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок155 просмотров
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Необходимо сделать модальное окно, появляющееся с задержкой в 5 секунд

  • использовать метод setTimeout;

  • использовать чистый JS;

  • при появлении модального окна запретить скролл основной странице;

  • добавить возможность закрыть модальное окно не только на кнопку закрытия, но и кликнув в любое свободное от модалки место.

месяц назад
makdu
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
25 дней назад