Сделать real-time дэшборд на основе данных в CRM-системе

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Задача – сделать web-дэшборд, который обновляется в режиме реального времени, в основе которого будут лежать данные сделок в CRM-системе.

CRM-система – EnvyCRM. В ней есть функционал построения отчетов и графиков, но он достаточно ограниченный для работы с переменными в сделках и визуализации данных.

Есть примерное представление о том, как это должно работать:
CRM ? Albato ? БД ? Albato ? Airtable (или аналоги),

...но наверно можно и саму Airtable использовать как БД.

Почему нужна БД?
Графики на дэшборде будут строиться на основе логов за каждый день. Сама CRM для ведения учета логов не годится. Остается только делать эти логи на стороне.

Более наглядное ТЗ прикрепил к описанию заказа.

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