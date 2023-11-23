Доработка сайта. Проблемы со slick slider

Здравствуйте, мне нужна помощь, я пишу сайт и у меня возникли сложности с fetch запросом, который не могу вставить в slick slider, потому что к нужным элементам не вписываются нужные классы/атрибуты.

Сайт - https://malfan1.github.io/INJ/

Код - https://github.com/Malfan1/INJ

Нужный код:

JS: 265 строка

HTML: 1695 строка



Внизу оставлю скрины как всё должно выглядеть