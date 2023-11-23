Скрипт генерации ссылок

Задача состоит в том, чтобы с помощью этих скриптов, находящиеся в репозитории- https://github.com/JorrinKievit/restreamer получить ссылки в результате.

Сейчас это скомпилировано как приложение для Windows, но надо использовать на своем сайте эти экстракторы которые находятся в папке https://github.com/JorrinKievit/restreamer/tree/main/src/main/extractors

Не следует воссоздавать все приложение в веб-формате, а только использовать некоторые его скрипты, в частности экстракторы.

С помощью этого скрипта - https://github.com/JorrinKievit/restreamer/blob/main/src/main/extractors/superstream/superstream.ts для поиска по определенным критериям, генерировать ссылки из результата .