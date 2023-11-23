В ОСторе передать параметр.

$10
Веб-программированиеОткрыт2 заявки112 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на ОСторе, клиент сделал заказ, переходит в корзину. Заполняет данные свои, ФИО, доставка и т.д. появляется кнопка подтверждения заказа. Перед кнопкой, мне нужно вставить ссылку, которая ведёт на другой домен, но, при нажатии на неё возьмёт параметр общей суммы в корзине. Ссылка статична. Меняется только сумма, в зависимости от итого в корзине. Модуль simple установлен.

К примеру.

https://site com/getLink?wid=6629463799&serv=test&c=сумма_тут&mode=payment

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