Скрипт для регулировки высот элементов модального окна (js)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок138 просмотров
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См. прикрепленный файл.

Если на странице есть див id="presents-list" (список подарков) то установить высоты в пикселях:

1. дива .block2 в значение 65%-40px от высоты страницы (где 40px - это высота плашки с заголовком окна)

2. дива .block3 в значение 35% от высоты страницы

3. дива .block3-2 в значение на 120px меньше найденной высоты дива .block3 где 120px - это сумма высот плашек с вводом купона (50px) и кнопкой Оформить (70px)

Иначе:

1. диву .block3-2 установить высоту в 35px (нет подарков)

2. диву .block2 - на 195px меньше высоты страницы

И если модальное окно открыто (у дива id="cart-window-whole" снимается style="display: none") то добавить тегу body страницы класс inactive (уберется левый скрол на странице).

Срок, сумма укажите в проект. Исполнителей из рф просьба не подаваться.

Высота страницы может меняться налету (например пользователь поворачивает телефон или планшет).

месяц назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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Выбранный исполнитель
gldenis
Денис 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$10
1 день
UAH
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