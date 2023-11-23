Скрипт для регулировки высот элементов модального окна (js)

См. прикрепленный файл.

Если на странице есть див id="presents-list" (список подарков) то установить высоты в пикселях:

1. дива .block2 в значение 65%-40px от высоты страницы (где 40px - это высота плашки с заголовком окна)

2. дива .block3 в значение 35% от высоты страницы

3. дива .block3-2 в значение на 120px меньше найденной высоты дива .block3 где 120px - это сумма высот плашек с вводом купона (50px) и кнопкой Оформить (70px)

Иначе:

1. диву .block3-2 установить высоту в 35px (нет подарков)

2. диву .block2 - на 195px меньше высоты страницы

И если модальное окно открыто (у дива id="cart-window-whole" снимается style="display: none") то добавить тегу body страницы класс inactive (уберется левый скрол на странице).

Срок, сумма укажите в проект. Исполнителей из рф просьба не подаваться.

Высота страницы может меняться налету (например пользователь поворачивает телефон или планшет).