ГЕОкодер и метро

Американская компания – команда профессионалов, работающая в сфере искусственного интеллекта и поисковых алгоритмов, которую проинвестировали американские фонды в 2017 году. Мы ищем опытных веб-разработчиков от уровня middle! Наша компания – является одним из проектов нашего ...
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Есть рабочий парсер Java + Selenium (нужно добавить данные с геокодера).
Подробности в ТЗ (скину по запросу).
Только для тех, у кого есть опыт Java + Селениум.
Оплата на Юмани. Цена 3000 руб.
Антибот: 7+39=?
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