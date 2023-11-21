ГЕОкодер и метро

$30
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки73 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть рабочий парсер Java + Selenium (нужно добавить данные с геокодера).

Подробности в ТЗ (скину по запросу).

Только для тех, у кого есть опыт Java + Селениум.

Оплата на Юмани. Цена 3000 руб.

Антибот: 7+39=?

месяц назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад