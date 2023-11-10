Создать бота для автоматизации

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок72 просмотра
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Бот для работы на сайте - https://author24.ru/


Бот должен включать в себя:
1. Авторизация в системе
2. Возможность автоматически ставить ставки на проекты по заданным фильтрам, которые настроены у аккаунта
3. Возможность видеть количество уже поставленных ставок
4. Возможность видеть количество новых сообщений
5. Возможность видеть количество новых уведомлений
6. Введения лога работы бота в файл

месяц назад
guest_1700530310689
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад