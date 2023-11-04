Программирование микроконтроллера С++

Системное программированиеЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Нужно отправлять данные на сервер в JSON
Почему то приходит не валидный формат, нужно разобраться.

2 месяца назад
andrynolove
Андрей 
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад