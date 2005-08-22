Инвайтинг для двух групп в вк под ключ

Системное программированиеЗакрыт1 заявка290 просмотров
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Нужно подобрать удаленный сервис и установить на нем программу по типу VKAccountsManager. Закупить аккаунты, прокси для них и настроить инвайт для двух групп в вк https://vk.com/bec39https://vk.com/stroyka_kyonig Присылайте вашу стоимость работ и сроки выполнения

2 месяца назад
bec39
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад