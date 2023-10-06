Написать проектную

Системное программированиеЗакрыт4 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать проектную программу на тему "Графический ввод и отображение формул в математическом виде".

Чтобы приложение по свойствам было похоже на MathType

Дополнительную информацию дам в личку

2 месяца назад
guest_1697711984325
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад